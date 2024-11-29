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Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели рубрика

29 Ноября 2024 • 21:29 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, почему Карло Анчелотти в последнее время слишком эмоционален, где может возобновить тренерскую карьеру Зинедин Зидан, и какую команду хотел бы усилить Неймар. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Боссы «Реала» предали тренера

В последнее время Карло Анчелотти довольно эмоционален на пресс-конференциях и в целом. Итальянец недавно даже заявил, что никто не может давать ему советы, учитывая колоссальный опыт. Поговаривают, что эмоции Анчелотти связаны с информацией, которая к нему поступила. Тренер «Реала» якобы узнал, что боссы клуба призвали Сантьяго Солари быть готовым к занятию тренерского кресла на временной основе. Руководители хотят подстраховаться на случай, если в какой-то момент сезона Анчелотти придётся уволить. При таком раскладе работать с командой до конца сезона будет Солари. Карло теперь рассматривает стремление боссов иметь план Б как предательство.

«Реал» обратился к Зидану за помощью

Килиан Мбаппе в «Реале» пока не оправдывает ожиданий. Французский форвард часто выглядит каким-то потерянным на поле. По слухам, мадридский клуб обратился к бывшему тренеру Зинедину Зидану. «Сливочные» попросили Зидана поговорить с Мбаппе и направить его в правильное русло. Для Мбаппе Зидан является большим авторитетом, поэтому «Реал» надеется на положительный эффект.

В то же время на неделе в прессе написали о том, что этим летом в руководстве «Реала» только один человек хотел подписать Мбаппе – Флорентино Перес. Если двумя годами ранее среди боссов мадридского клуба было единодушие по трансферу Мбаппе, то в 2024-м сделку хотел оформить только президент. При этом Перес даже не хотел слушать другие мнения.

У Зидана появилось неожиданное место работы

Зинедин Зидан в обозримом будущем может возобновить тренерскую карьеру. Если верить слухам, кандидатуру тренера начали изучать в «ПСЖ». Руководители парижан подумывают о замене Луиса Энрике из-за плохих результатов команды в Лиге чемпионов. Именно выступления в главном клубном турнире континента боссы парижан рассматривают как лакмусовую бумажку, ведь успехами на внутренней арене в «ПСЖ» уже никого нельзя сильно обрадовать. В турнирной таблице Лиги чемпионов после пяти туров парижане занимают лишь 25-е место.

Гвардиола хочет уйти красиво

Хосеп Гвардиола недавно продлил контракт с «Манчестер Сити». Новое трудовое соглашение испанца рассчитано до конца сезона 2025/2026. По информации из прессы, на пролонгацию договора Гвардиолу натолкнули проблемы команды. Хосеп не хочет завершать долгий период работы в английском клубе на минорной ноте – он хочет уйти красиво. По этой причине Гвардиола решил возглавить перестройку команды, которая займёт несколько лет. Пеп рассчитывает добиться новых успехов с «горожанами» и только после этого попрощаться.

Неймар вернётся в топ-клуб

В последнее время Неймар часто оказывается героем трансферных слухов. Поговаривают, что бразильский форвард хочет вернуться в чемпионат Испании. При этом Неймар якобы хочет не снова примерить на себе футболку «Барселоны», а выступать за «Реал». Звучит максимально странно, согласитесь. При этом источник пишет, что Неймар имеет хорошие отношения с Винисиусом и Килианом Мбаппе, поэтому хотел бы объединиться с ними на клубном уровне. Пойдёт ли на это «Реал»?

Слухи собирал Александр Тихий.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
29 Ноября 2024 в 21:51
ай.. ну и берихня.. но оченна интересная.. хе..
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