Вингер «Зенита» Артур может вернуться в «Палмейрас», из которого и состоялся его трансфер в петербургский клуб год назад. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Бразильский клуб хочет арендовать своего бывшего игрока и прорабатывает различные варианты. Также в нем заинтересованы еще несколько команд бразильской лиги.

Артур оказался в «Зените» прошлой зимой. В текущем сезоне у легионера в активе 18 проведённых матчей в составе чемпиона России в рамках всех официальных турниров. В них он оформил четыре забитых гола и пять раз отличился голевой передачей.