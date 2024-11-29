Василий Березуцкий одержал победу в первом матче у руля «Сабаха»

Российский тренер Василий Березуцкий, недавно возглавивший бакинский «Сабах», одержал победу в первом же матче у руля нового для себя коллектива. «Сабах» минимально обыграл «Сабаил» в чемпионате Азербайджана.

Напомним, что прежним местом работы Василия был китайский «Шанхай Шеньхуа». В Поднебесной он помогал Леониду Слуцкому в тренерском штабе. По итогу прошедшего сезона коллектив стал серебряным призёром чемпионата Китая.

«Сабах» сейчас идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. У клуба 22 набранных балла. Отставание от первого места составляет 14 баллов, а от первой тройки - пять баллов.