Гайич рассказал, как Николич изменил игру московского ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич рассказал, что нового в игру армейского клуба привнёс новый главный тренер в лице Марко Николича.

«Теперь мы больше атакуем через пас, создаём моменты, начиная со своей половины поля, и хорошо развиваем игру впереди. Появились интересные упражнения на суживание пространства. Сами тренировки более увлекательные, после занятий остаемся и бьём по воротам, подаем с фланга, отрабатываем штрафные», - делится Гайич с клубной пресс-службой.

Напомним, что пока ЦСКА при Николиче нестабилен. У «армейцев» в турнирной таблице шестое место РПЛ. В очковом запасе коллектива 27 очков и шестое место.