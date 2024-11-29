В «Динамо» укололи Глушакова в ответ на его слова

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, дал комментарий по поводу недавних слов экс-игрока сборной России Дениса Глушакова. Бывший капитан «Спартака» говорил, что в «Динамо» сейчас нет «вау-футболистов».

«Не согласен с Глушаковым. Мне было бы неправильно называть, кто в «Динамо» вау-футболист, а кто – нет. Но знаю, что Денис Глушаков точно больше не вау-футболист», - цитирует Гафина Sport24.

Напомним, что в сентябре Денис Глушаков покинул «Химки». Вскоре после этого опытный полузащитник начал выступать за ростовский СКА в Медиалиге.

На текущий момент московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.