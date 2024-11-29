Тренерский штаб московского «Локомотива» недоволен летним новичком «железндорожников» в лице Эдгара Севикяна.

«Локомотив» пока не планирует пока что выкупа трансфера Эдгара у «Ференцвароша». В клубе были большие ожидания по поводу Севикяна, однако тренерский штаб клуба недоволен выступлением игрока. Однако кончательного решения не принято, клуб решит, что делать с игроком следующей весной», - делится «РБ Спорт», ссылаясь на свои источники.

Напомним, что Севикян вернулся в «Локомотив» из «Ференцвароша». В текущем сезоне ему удалось провести за «Локо» 12 матчей в официальных турнирах, в которых он не забил голов и оформил три голевые передачи.