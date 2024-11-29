Глушков – о Барко: «Один в один с ним тяжело играть, тут либо фолить, либо молиться»

Никита Глушков из махачкалинского «Динамо» похвалил игрока атаки московского «Спартака» Эсекьеля Барко. Аргентинец – один из лучших дриблёров Российской премьер-лиги в текущем сезоне.

«Я против него сыграл два матча. Он действительно топ. С ним один в один очень тяжело играть. Вроде даже читаешь его, а всё равно не успеваешь. Наверное, вариант — фолить, я не знаю, либо молиться», - делится Глушков для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Барко перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейта» минувшим летом. Ранее аргентинец выступал и в США за «Атланта Юнайтед». В текущем сезоне Барко забил семь голов в 20 матчах.