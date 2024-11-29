Кудряшов дал совет Батракову

Бывший футболист «Спартака» Фёдор Кудряшов поделился советом для хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

По мнению эксперта, в настоящий момент Батраков является лучшим игроком Российской премьер-лиги.

«Поиграть еще тут, а потом ехать [в Европу]. Думаю, он сам не против. Есть хорошие примеры — братья Миранчуки, Головин. При этом все на его позиции и играют», — цитирует Кудряшова «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором восьми результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.