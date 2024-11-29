Губерниев высказался о матче «Краснодар» - «Спартак»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу предстоящего матча семнадцатого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Теперь уже все будут ждать от «Спартака» «продолжения банкета». С учётом того, что «Краснодар» провёл последние матчи неудачно, игра превращается в битву за шесть очков», - цитирует Губерниева Metaratings.

По словам Губерниева, ему будет интересно, преодолеет ли «Краснодар» мини-кризис (две ничьи), и будет ли «Спартак» выступать по нарастающей (в прошлом туре была победа 5:2 над «Локомотивом»). Губерниев отметил, что в матче не будет фаворита, но на фоне последних результатов у «красно-белых» может быть перевес в психологическом плане.

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 1 декабря.