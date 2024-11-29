Кечинов не исключил трансфер Угальде в клуб АПЛ

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном трансфере нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде в один из клубов АПЛ.

Ранее сообщалось, что четыре английских клуба проявляют интерес к 22-летнему костариканцу.

— Если он сейчас забьет еще три-четыре мяча, то не удивлюсь, если произойдет такой переход. Приход Станковича очень сильно вдохновил Угальде и придал ему уверенность, — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

В этом сезоне Угальде принял участие в 16 матчах Российской премьер-лиги, забил 12 голов и стал автором 3 результативных передач.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.