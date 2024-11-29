Гамид Агаларов рассказал, почему перестал забивать в «Ахмате»

Сезон-2021/22 форвард тогда ещё «Уфы» Гамид Агаларов завершил в статусе лучшего бомбардира Российской премьер-лиги. Однако после перехода в свой следующий клуб, «Ахмат» Агаларов перестал регулярно забивать.

«Я сильно сдал психологически, да и Конате [Мохаммед Конате] стал много забивать. Сергей Ташуев ставил меня в старт, если Конате не забивал пару матчей, но это мало влияло на ситуацию. Я стал сомневаться в себе — а этого вообще нельзя допускать. Плюс жизнь в Грозном — специфическая. Мы жили в отеле, на тренировки нас возил автобус — и постоянно ощущение, будто я на сборах», - вспоминает Агаларов для Sport24.

Напомним, что сейчас Агаларов выступает за махачкалинское «Динамо» из Российской премьер-лиги. В текущем сезоне он оформил уже восемь забитых голов в рамках 20 официальных матчей во всех турнирах.