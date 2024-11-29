Арутюнян: «Краснодар» будет играть на победу со «Спартаком»

Центральный защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян поделился комментарием о предстоящей игре со «Спартаком».

— Нам предстоит очень сложный матч. Конечно, со «Спартаком» мы будем играть на победу. Мы хотим выиграть в воскресном матче, — приводит слова Арутюняна Metaratings.

В этом сезоне 20-летний защитник появился на поле в семи играх Кубка России и получил одну желтую карточку.

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 1 декабря. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.

Напомним, в первом круге «быки» одолели на выезде «Спартак» со счетом 3:0.