«Спартак» нашёл замену Селихову

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, 23-летний голкипер находится в шорт-листе «Спартака», но при этом там есть и другие фамилии. Утверждается, что сейчас заработная плата Волка в Махачкале составляет примерно 600 тысяч рублей в месяц, что с легкостью может перебить «Спартак».

Источник отметил, что шансы на трансфер Волка возрастут, если в «Спартаке» примут окончательное решение о расставании с Селиховым.

В текущем сезоне Волк провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 16 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в 800 тысяч евро.