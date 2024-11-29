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Агент Сафонов: «Не скажу, что Нино на голову сильнее остальных защитников»

29 Ноября 2024 • 18:11 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил попадание бразильского защитника «Зенита» Нино в список 22 лучших защитников уходящего года по версии ФИФА.

«Недотягивает он до этого списка. В еврокубках мы тоже не играем. Не скажу, что Нино - суперский игрок или на голову сильнее остальных защитников. На вкус и цвет товарищей нет, к таким рейтингам я отношусь спокойно», - делится Сафонов для Legalbet.

Напомним, Нино присоединился к «Зениту» почти год назад. В текущем сезоне бразилец провёл за петербургский клуб 18 матчей во всех турнирах и оформил в них один гол.

Как игрок «Зенита» попал в список лучших защитников в мире от ФИФА

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