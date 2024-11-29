Дюков ответил, когда в РПЛ может вырасти число команд

Александр Дюков, который в Российском футбольном союзе занимает должность президента, высказался на тему возможного расширения Премьер-лиги. По словам Дюкова, он обсуждал этот вопрос с главой РПЛ Александром Алаевым. Президент РФС подчеркнул, что вопрос будет поднят, когда больше клубов будут готовы к выступлению в элите по ряду параметров.

«Должно быть 18 или 20 команд и ещё какое-то количество клубов, готовых инфраструктурно, финансово и спортивно к тому, чтобы играть в РПЛ. Как только это произойдёт, то мы, безусловно, будем ставить вопрос об увеличении количества команд», - цитирует Дюкова Metaratings.

Как известно, в настоящий момент в Российской премьер-лиге выступает 16 команд. При этом некоторые функционеры считают, что количество команд нужно увеличивать. Такой позиции придерживается, например, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.