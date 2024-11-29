Лепёхин сомневается в лёгкой победе «Зенита» над «Крыльями Советов»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящей игре санкт-петербургского клуба с «Крыльями Советов».

— Я думаю, что «Зенит» победит, уверен в этом. Будет ли легкой эта победа? Не думаю, ведь в нынешнем сезоне команда не так уверенно побеждает, как раньше, — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Встреча 17-го тура чемпионата России «Зенит» - «Крылья Советов» пройдет в воскресенье, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

Напомним, в первом круге Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака разгромили на выезде самарский коллектив со счетом 4:0.