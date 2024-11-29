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ЭСК вынесла решение по неназначенному в ворота «Динамо» пенальти в Воронеже

29 Ноября 2024 • 17:52 Комментировать

После ничьей с «Динамо» (1:1) «Факел» обратился к экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Воронежцы попросили рассмотреть решение Артёма Чистякова не назначать пенальти в ворота московской команды на 45-й минуте.

ЭСК поддержала решение Чистякова. В пояснении говорится, что контакт мяча с рукой Роберто Фернандеса в штрафной площади не был наказуемым, поскольку рука находилась близко к телу в естественном положении и не увеличивала площадь тела. Отмечается, что движение рукой было инстинктивно направлено на попытку избежать контакта с мячом.

Стоит отметить, что Артём Чистяков получил назначение на главный матч семнадцатого тура Премьер-лиги – на матч между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 1 декабря.

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