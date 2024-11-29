Горшков: Хочется остаться на первом месте перед зимней паузой

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о предстоящих матчах перед зимней паузой.

Футболист признался, что у него нет усталости от сезона, он наоборот находится на подъеме.

«Тем более мы только что вышли на первое место, это придает сил. Хочется победить в двух домашних играх и остаться на первом месте», — цитирует Горшкова пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 16 сыгранных туров. В настоящий момент в копилке команды Сергея Семака 39 зачетных баллов.

В двух последних турах перед зимней паузой «Зенит» примет дома «Крылья Советов» и «Акрон».