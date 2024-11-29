Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о нашумевшем судейском деле, озвученном губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, а также подвел итоги календарного года для сборной России.

- Президент РФС Александр Дюков на сегодняшней пресс-конференции заявил, что информация о взятках судей, которую озвучил губернатор Самарской области Федорищев, стала известна еще в октябре. Вы были готовы к тому, что Федорищев ее разгласит или это стало сюрпризом для вас?

- Можно я не буду комментировать этот вопрос?

- РФС не просил Федорищева не выносить эту тему на широкую общественность?

- Это решение Федорищева.

- На пресс-конференции была озвучена информация, что некая комиссия при РФС просматривает матчи «Крыльев Советов» на предмет очевидного судейского воздействия на результат. Если деньги арбитрам платили не за результативные судейские решения в пользу одной из команд, а, допустим, за лояльность, это можно выявить?

- Заявление Федорищева не про это. К нему пришел человек просить деньги. Все остальное требует проверки и расследования. А что касается лояльности, тенденцию можно, конечно, выявить по специфике судейства, по тому, как оно осуществлялось, менялось. Это могут сделать эксперты.

- В октябре вам от кого поступала информация об этом деле?

- От губернатора Самарской области.

- Подведите итоги календарного года для нашей сборной.

- Хотелось бы сыграть десять матчей, а не пять. А так, сборная выглядит прекрасно. Валерий Георгиевич проделал отличную работу.

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Елена Григорьевская