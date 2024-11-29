Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генсек РФС Митрофанов раскрыл подробности судейского скандала в российском футболе эксклюзив

29 Ноября 2024 • 17:32 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1 1.30 X 5.60 2 10.00
01.12 16:30

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о нашумевшем судейском деле, озвученном губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, а также подвел итоги календарного года для сборной России.  

- Президент РФС Александр Дюков на сегодняшней пресс-конференции заявил, что информация о взятках судей, которую озвучил губернатор Самарской области Федорищев, стала известна еще в октябре. Вы были готовы к тому, что Федорищев ее разгласит или это стало сюрпризом для вас?

- Можно я не буду комментировать этот вопрос?

- РФС не просил Федорищева не выносить эту тему на широкую общественность?

- Это решение Федорищева.

- На пресс-конференции была озвучена информация, что некая комиссия при РФС просматривает матчи «Крыльев Советов» на предмет очевидного судейского воздействия на результат. Если деньги арбитрам платили не за результативные судейские решения в пользу одной из команд, а, допустим, за лояльность, это можно выявить?

- Заявление Федорищева не про это. К нему пришел человек просить деньги. Все остальное требует проверки и расследования. А что касается лояльности, тенденцию можно, конечно, выявить по специфике судейства, по тому, как оно осуществлялось, менялось. Это могут сделать эксперты.

- В октябре вам от кого поступала информация об этом деле?

- От губернатора Самарской области.

- Подведите итоги календарного года для нашей сборной.

- Хотелось бы сыграть десять матчей, а не пять. А так, сборная выглядит прекрасно. Валерий Георгиевич проделал отличную работу.

Реклама


Елена Григорьевская

👍 1
👎 2
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Максим Митрофанов Вячеслав Федорищев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
17:55
Лепёхин сомневается в лёгкой победе «Зенита» над «Крыльями Советов»
17:43
Горшков: Хочется остаться на первом месте перед зимней паузой
14:12
Семак высказался о состоянии Глушенкова
28 Ноября
23:55
Прогноз и ставка на фору на матч Зенит – Крылья Советов чемпионата России – 1 декабря 2024
20:46
Сапета надеется, что «Зенит» не станет чемпионом России
17:33
Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева 4
17:22
Пруцев: Осинькин — очень сильный тренер
27 Ноября
15:45
Писарев назвал клуб, который закончит первую часть сезона РПЛ на вершине таблицы
14:38
Тарханов — о коррупции в судействе: «Верю, сам был в такой ситуации»
26 Ноября
18:29
Федорищев — о коррупции в судействе: «Нет фактов, но это существует» 1
17:52
Лапочкин — о заявлении Федорищева: «Это плохой звонок для «Крыльев Советов» 1
14:47
«Крылья Советов» расстанутся с легионером
14:25
Ткачук: «Халк и Витсель — самые сильные легионеры в истории РПЛ»
00:13
В «Крыльях Советов» намерены предложить новый контракт Ломаеву 1
25 Ноября
20:46
Алип рассказал, как отреагировал на интерес «Манчестер Юнайтед» 1
18:30
«Зенит» принял решение по Чистякову
24 Ноября
17:55
Бабкин: «Зенит» – серьёзный соперник, но мы постараемся сыграть в футбол и взять очки»
17:13
Тарханов уверен, что Осинькин оставит «Крылья Советов» в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов «Зенит» может упустить победу в чемпионате России, в команде серьёзные проблемы ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Тренер сборной России прокомментировал пропущенный гол Сафонова от «Баварии» Роналду ответил на слова Илона Маска Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА «Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.11.24 в 14:00
Акрон Акрон
Оренбург Оренбург
2.16 3.75 2.90
Видео
30.11.24 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Рубин Рубин
1.67 3.75 5.20
Видео
30.11.24 в 19:00
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.49 4.40 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Ноября
17:57 · Россия. Премьер-лига
Дюков ответил, когда в РПЛ может вырасти число команд
17:55 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин сомневается в лёгкой победе «Зенита» над «Крыльями Советов»
17:52 · Россия. Премьер-лига
ЭСК вынесла решение по неназначенному в ворота «Динамо» пенальти в Воронеже
17:43 · Россия. Премьер-лига
Горшков: Хочется остаться на первом месте перед зимней паузой
17:36 · Кубок России
Воробьёв объяснил, почему «Локомотив» потерял нить игры в дерби с «Динамо»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС Дюков дал ответ, будет ли баллотироваться на новый срок
17:26 · Россия. Премьер-лига
Масоэро: «Россия безопаснее Аргентины, Болгарии и Румынии»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Угальде купили за большую сумму, почему бы его не продать?» 1
17:21 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Батраков может стать суперзвездой – в «Валенсии» такой игрок уже стоил бы больше 50 млн евро» 1
17:10 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина
16:55 · Россия. Премьер-лига
Байрамян ответил, сколько ещё лет планирует играть
16:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал лучшего российского тренера
16:35 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: «Урал» сделает всё, чтобы вернуться в РПЛ» 1
16:18 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов: «Получилось не очень хорошее завершение карьеры в сборной»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Орещук отреагировал на интерес к Угальде со стороны АПЛ 1
15:50 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил тренерские перспективы Мостового
15:32 · Россия. Премьер-лига
Даса: «С точки зрения набранных очков «Динамо» идёт лучше, чем в прошлом сезоне»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Безруков: Все игроки «Рубина» бились за Рахимова
14:46 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался о финальных играх «Химок» в 2024 году
14:37 · Россия. Премьер-лига
Шикунов — о Селихове: «Ростов» сделал хороший выбор»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Карпин мог бы тренировать любую команду Европы» — Роналдо
14:21 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов рассказал, почему Джикия не уехал в Европу
14:18 · Россия. Премьер-лига
Объявлена дата выборов президента РФС
14:12 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о состоянии Глушенкова
14:01 · Россия. Премьер-лига
Оленев отреагировал на возможный уход с поста гендиректора «Химок»
Все новости