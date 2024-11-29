Президент РФС Дюков дал ответ, будет ли баллотироваться на новый срок

В пятницу было объявлено о том, что выборы президента Российского футбольного союза состоятся 2 февраля на внеочередной конференции.

По словам действующего главы РФС Александра Дюкова, он будет баллотироваться на новый срок.

«Я буду участвовать в выборах президента РФС, но для этого меня должны выдвинуть минимум пять членов РФС. После этого у меня будет возможность участвовать, но для себя я решение уже принял», - цитирует Дюкова Sport24.

Александр Дюков стал президентом Российского футбольного союза в феврале 2019 года. Спустя два года, в феврале 2021-го, Дюкова переизбрали на второй срок длиной в четыре года.