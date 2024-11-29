Масоэро: «Россия безопаснее Аргентины, Болгарии и Румынии»

Бывший легионер нижегородского клуба Премьер-лиги «Пари НН» Лукас Масоэро сравнил Россию со странами, где он играл ранее в плане уровня безопасности. Также в карьере Масоэро выступал в Болгарии, Аргентине и Румынии в настоящее время.

«Думаю, Россия — самая безопасная страна из этой четвёрки. Никогда не сталкивался с какими-либо проблемами, спокойно мог гулять ночью и не чувствовал опасности. Ни одной стрессовой ситуации», - делится футболист с «РБ Спорт».

Масоэро выступал за «Пари НН» с 2021 по 2023 годы. Сейчас латиноамериканец является игроком румынского клуба «Университатя».