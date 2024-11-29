Мостовой: «Угальде купили за большую сумму, почему бы его не продать?»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переезде форварда «красно-белых» Манфреда Угальде в Англию.

— Если приедут и скажут, что за него хотят заплатить, то «Спартак», конечно, его продаст. Угальде купили за большую сумму. Почему бы его не продать? — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, трансфер 22-летнего Угальде в клуб Английской премьер-лиги возможен уже ближайшей зимой.

В нынешнем сезоне костариканский форвард принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и стал автором трех результативных передач.