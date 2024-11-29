Геркус: «Батраков может стать суперзвездой – в «Валенсии» такой игрок уже стоил бы больше 50 млн евро»

Илья Геркус, который в своё время был президентом в «Локомотиве», высоко оценил перспективы атакующего полузащитника Алексея Батракова.

«Батраков – главное открытие в этом году. У парня все данные есть для того, чтобы стать суперзвездой», - цитирует Геркуса Metaratings.

В то же время Геркус отметил, что оценивать Батракова после одной половины сезона ещё рано. Экс-президент «Локомотива» надеется на то, что игрок «Локомотива» и дальше будет показывать высокий уровень игры.

По мнению Геркуса, если бы Алексей Батраков выступал в условной «Валенсии» под другой фамилией, то его ценник был бы очень высоким.

«Конечно, если бы такой мальчик играл в «Валенсии», и его звали бы Лопес, то стояла бы очередь, и цена была бы уже за 50 миллионов евро», - сказал Геркус.

Алексей Батраков сейчас занимает второе место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги с 10 голами.