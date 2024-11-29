Президент «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился комментарием о возможном уходе Валерия Карпина с должности наставника команды.

— В отставку его может отправить либо руководство, то есть я, либо он может сам подать в отставку. Мы эту тему с Карпиным не обсуждаем, — приводит слова Арутюнянца Sport24.

Напомним, Карпин работает главным тренером «Ростова» с 2017 года с перерывом в сезоне-2021/22.

В нынешнем сезоне дончане провели 16 матчей в чемпионате России, в которых набрали 20 зачетных баллов. Сейчас команда Карпина находится в самой середине турнирной таблицы, занимая восьмую позицию.