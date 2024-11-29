Байрамян ответил, сколько ещё лет планирует играть

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, согласен ли с болельщиками, которые говорят о его второй молодости.

— Я очень рад и мне очень приятно, что болельщики так пишут, но я не такой уж и старый. 32 года — что это? Я еще поиграю, силы есть. Сколько? Года 2-3 точно, — приводит слова Байрамяна портал «РБ Спорт».

Байрамян выступает за «Ростов» с 2011 года. За это время он принял участие в 229 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и стал автором 20 результативных передач.

Действующий трудовой договор 32-летнего хавбека с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет один миллион евро.