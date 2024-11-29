Камоцци назвал лучшего российского тренера

Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился комментарием об отсутствии трофеев в тренерской карьере Валерия Карпина.

— Это не говорит о его профессиональных качествах. Он по-прежнему лучший тренер в России на сегодняшний день, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Специалист отметил, что сложно завоевывать трофеи вместе с «Ростовом», но если бы Карпин был в «Зените», то взял бы столько же титулов, сколько у Сергея Семака.

Карпин является главным тренером «Ростова» с 2017 года с перерывом. По итогам 16 туров дончане идут на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 20 баллов.