Юсупов: «Урал» сделает всё, чтобы вернуться в РПЛ»

Хавбек «Урала» Артур Юсупов ответил на вопрос о том, вернётся ли команда в РПЛ по итогам текущего сезона.

— Есть задача, есть хорошие шансы. Будем делать все, чтобы выйти в РПЛ, — приводит слова Юсупова «Матч ТВ».

Напомним, «Урал» вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу в прошлом сезоне. По итогам 20 туров нынешнего розыгрыша второго по силе российского дивизиона «шмели» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от второй позиции, которая дает право напрямую выйти в РПЛ, составляет четыре балла.

В ближайшем туре подопечные Олега Шатова сыграют на выезде с «Чайкой». Встреча между командами пройдет 1 декабря.