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Юсупов: «Урал» сделает всё, чтобы вернуться в РПЛ»

29 Ноября 2024 • 16:35 Комментировать (1)
Чайка
...
Урал
01.12 14:00

Хавбек «Урала» Артур Юсупов ответил на вопрос о том, вернётся ли команда в РПЛ по итогам текущего сезона.

— Есть задача, есть хорошие шансы. Будем делать все, чтобы выйти в РПЛ, — приводит слова Юсупова «Матч ТВ».

Напомним, «Урал» вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу в прошлом сезоне. По итогам 20 туров нынешнего розыгрыша второго по силе российского дивизиона «шмели» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от второй позиции, которая дает право напрямую выйти в РПЛ, составляет четыре балла.

В ближайшем туре подопечные Олега Шатова сыграют на выезде с «Чайкой». Встреча между командами пройдет 1 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Артур Юсупов

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Актуальная ставка и прогноз на матч Чайка – Урал Мелбет-Первой лиги – 1 декабря 2024
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ЧАЙКА УРАЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Minu arust 11
29 Ноября 2024 в 17:11
Удачи им
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