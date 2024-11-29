Кудряшов: «Получилось не очень хорошее завершение карьеры в сборной»

Бывший футболист сборной России Фёдор Кудряшов дал комментарий по поводу санкций, с которыми российский футбол столкнулся в 2022 году. Как известно, клубы Российской премьер-лиги и российские сборные не могут участвовать в официальных международных соревнованиях по решению УЕФА и ФИФА.

«Все переживали, и я в том числе. Был совсем тяжёлый период. Получилось не очень хорошее завершение карьеры в сборной, по которому меня больше помнят, чем по другим матчам. Но нужно идти дальше. Это уже осталось позади, жизнь продолжается», - цитирует Кудряшова «Чемпионат».

Последний матч за сборную России Фёдор Кудряшов провёл в ноябре 2021 года. Тогда команда Валерия Карпина проиграла Хорватии с минимальным счётом 0:1 и не получила прямую путёвку на чемпионат мира. Кудряшов в той игре отметился голом в свои ворота. Впрочем, Россия из-за санкций не отправилась бы на мундиаль, даже если бы не проиграла в Сплите.

Фёдор Кудряшов уже завершил карьеру.