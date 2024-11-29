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Орещук отреагировал на интерес к Угальде со стороны АПЛ

29 Ноября 2024 • 16:10 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.60 2 3.20
01.12 19:30

Известный агент Роман Орещук высказался о возможном трансфере форварда «Спартака» Манфреда Угальде в один из клубов Английской премьер-лиги.

— Давно такой бредятины не слышал. В Англии запрещено покупать футболистов из России, а также продавать российским клубам, — заявил Орещук «Матч ТВ».

Агент добавил, что из России Угальде может уехать в Испанию или Италию, но точно не в Германию и Англию.

В этом сезоне 22-летний костариканец принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Угальде составляет девять миллионов евро.

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