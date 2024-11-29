Романцев оценил тренерские перспективы Мостового

Легенда столичного «Спартака» Олег Романцев поделился комментарием о перспективах экс-игрока «красно-белых» Александра Мостового на тренерском мостике.

По мнению специалиста, Мостовой готов к тренерской работе, и те клубы, которые его возьмут, точно не пожалеют.

— Считайте это моей официальной рекомендацией. Удачи тебе, Александр Владимирович! — цитирует Романцева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в настоящий момент 56-летний Мостовой проходит обучение в тренерской Академии Российского футбольного союза. Ранее бывший игрок «Спартака» прошел стажировку в московском «Динамо» у Марцела Лички.