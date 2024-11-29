Даса: «С точки зрения набранных очков «Динамо» идёт лучше, чем в прошлом сезоне»

Крайний защитник московского «Динамо» Эли Даса поделился комментарием о результатах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Если не ошибаюсь, то с точки зрения набранных очков мы идем лучше, чем в прошлом сезоне. Но в этом сезоне все больше команд идут по чемпионату все лучше и лучше», — приводит слова Дасы Legalbet.

По мнению футболиста, сейчас все шесть топ-клубов ведут борьбу за медали, поэтому в текущем сезоне не все так просто.

Сейчас «Динамо» располагается на пятой позиции в чемпионате России, имея на счету 31 зачетный балл.

В следующем туре «бело-голубые» встретятся на выезде с грозненским «Ахматом».