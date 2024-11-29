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Даса: «С точки зрения набранных очков «Динамо» идёт лучше, чем в прошлом сезоне»

29 Ноября 2024 • 15:32 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.12 19:00

Крайний защитник московского «Динамо» Эли Даса поделился комментарием о результатах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Если не ошибаюсь, то с точки зрения набранных очков мы идем лучше, чем в прошлом сезоне. Но в этом сезоне все больше команд идут по чемпионату все лучше и лучше», — приводит слова Дасы Legalbet.

По мнению футболиста, сейчас все шесть топ-клубов ведут борьбу за медали, поэтому в текущем сезоне не все так просто.

Сейчас «Динамо» располагается на пятой позиции в чемпионате России, имея на счету 31 зачетный балл.

В следующем туре «бело-голубые» встретятся на выезде с грозненским «Ахматом».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса

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