Безруков: Все игроки «Рубина» бились за Рахимова

Хавбека казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о наставнике команды Рашиде Рахимове.

Футболист заявил, что все в команде очень хорошо относятся к тренеру.

«Поэтому когда ходили всякие слухи о его возможной отставке, мы старались не слушать этого и просто бились за тренера, чтобы эти слухи опровергнуть», — приводит слова Безрукова Legalbet.

Напомним, Рахимов находится у руля «Рубина» с апреля 2023 года. Ранее ходили слухи, что сменить 59-летнего специалиста в казанском клубе может экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов.

По итогам 16 туров «Рубин» идет на седьмой позиции в Российской премьер-лиге, имея на счету 22 зачетных балла.