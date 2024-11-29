Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Безруков: Все игроки «Рубина» бились за Рахимова

29 Ноября 2024 • 15:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
1 1.72 X 3.65 2 5.10
30.11 16:30

Хавбека казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о наставнике команды Рашиде Рахимове.

Футболист заявил, что все в команде очень хорошо относятся к тренеру.

«Поэтому когда ходили всякие слухи о его возможной отставке, мы старались не слушать этого и просто бились за тренера, чтобы эти слухи опровергнуть», — приводит слова Безрукова Legalbet.

Напомним, Рахимов находится у руля «Рубина» с апреля 2023 года. Ранее ходили слухи, что сменить 59-летнего специалиста в казанском клубе может экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов.

По итогам 16 туров «Рубин» идет на седьмой позиции в Российской премьер-лиге, имея на счету 22 зачетных балла.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Руслан Безруков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
15:05
Безруков: Все игроки «Рубина» бились за Рахимова
14:13
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Рубин РПЛ Кубка России — 30 ноября 2024
13:57
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Рубин чемпионата России — 30 ноября 2024
28 Ноября
15:20
Черданцев: ЦСКА — скучная команда, если сравнивать с тем, как она играла при Федотове
27 Ноября
20:47
Таранов: «ЦСКА нужно очень хорошо поработать на трансферном рынке»
20:10
Бесплатная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Рубин чемпионата России – 30 ноября 2024
14:28
«Даку сильнее Кордобы» — Рожков 1
01:41
ЦСКА не рассматривает вариант с возвращением Гбамена
26 Ноября
19:22
Галямин: «Рано делать выводы по Николичу»
19:13
Галямин выделил главные проблемы ЦСКА
16:20
Пономарёв: «ЦСКА надо уволить Николича и назначить Игнашевича»
15:42
Секу Койта: «ЦСКА беспокоят текущие выступления»
15:27
Безруков назвал топ-лигу, которая подойдёт Даку
14:33
Тороп объяснил, почему не боится играть после столкновения с Алипом
25 Ноября
16:09
Агент: «Роша — особенный и суперсовременный футболист»
14:44
Алексей Попов не исключил отставки Николича из ЦСКА
24 Ноября
23:54
Писарев: «Рубин» по потенциалу мог бы бросить перчатку московским клубам»
20:18
Пономарёв - о ЦСКА: «Не понимаю идей Николича, хаос» 1
17:33
Масалитин рассказал, чем Гуарирапа похож на Соболева
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева «Зенит» может упустить победу в чемпионате России, в команде серьёзные проблемы ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе Тренер сборной России прокомментировал пропущенный гол Сафонова от «Баварии» Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять Роналду ответил на слова Илона Маска Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА «Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.11.24 в 14:00
Акрон Акрон
Оренбург Оренбург
2.16 3.75 2.90
Видео
30.11.24 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Рубин Рубин
1.67 3.75 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Ноября
15:05 · Россия. Премьер-лига
Безруков: Все игроки «Рубина» бились за Рахимова
14:46 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался о финальных играх «Химок» в 2024 году
14:37 · Россия. Премьер-лига
Шикунов — о Селихове: «Ростов» сделал хороший выбор»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Карпин мог бы тренировать любую команду Европы» — Роналдо
14:21 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов рассказал, почему Джикия не уехал в Европу
14:18 · Россия. Премьер-лига
Объявлена дата выборов президента РФС
14:12 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о состоянии Глушенкова
14:01 · Россия. Премьер-лига
Оленев отреагировал на возможный уход с поста гендиректора «Химок»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Три футболиста «Зенита» не сыграют с «Крыльями Советов»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Медведев высказался о переходе Садулаева в «Зенит»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Рубин»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Смолов назвал имя лучшего нападающего РПЛ
13:33 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо»: «Насрать на Зарему Салихову»
13:25 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» назвали цели на сезон
13:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может подписать игрока сборной России – названо имя
13:18 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов рассказал, с чем связан прогресс «Локомотива»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» попал в список лучших защитников в мире от ФИФА
13:05 · Кубок России
Наумов: «Локомотиву» нужен форвард, такой, как Даку или Голенков»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Только у нескольких игроков «Ростова» зарплата привязана к валюте – Рыскин
12:55 · Россия. Премьер-лига
Гришин высказался о матче ЦСКА против «Рубина»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов описал Дзюбу
12:46 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на матч «Краснодар» - «Спартак»
12:40 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» ответили на вопрос о трансфере вратаря «Спартака»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ростова» высказался о возможном переходе вратаря «Спартака»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Селихов может уйти из «Спартака» в другой клуб РПЛ
Все новости