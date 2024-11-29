Джикия высказался о финальных играх «Химок» в 2024 году

Центральный защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о предстоящих играх с «Локомотивом» и «Динамо».

«Непросто будет набрать шесть очков? Непросто. Все и так понимают, что легко и просто ничего не дается. Это будут две хорошие игры», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел шесть матчей с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После 16 туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.

Встреча «Локомотива» и «Химок» пройдет 1 декабря, а «Динамо» примет «красно-черных» 8 декабря.