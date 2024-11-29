Шикунов — о Селихове: «Ростов» сделал хороший выбор»

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался о возможном переходе голкипера «Спартака» Александра Селихова в «Ростов».

Специалист предположил, что нынешние вратари не устраивают «Ростов», поэтому они ищут усиление.

«Александр — серьезного уровня голкипер. Когда он играет, то вообще великолепен. «Ростов» сделал хороший выбор. К Селихову никогда не было вопросов», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне 30-летний вратарь сыграл в восьми матчах Кубка России и пропустил семь голов.

Действующий трудовой договор Селихова с «красно-белыми» истекает в конце сезона. По слухам, контракт не будет продлен.