«Карпин мог бы тренировать любую команду Европы» — Роналдо

Нападающий «Ростова» Роналдо высказался об уровне действующего главного тренера дончан Валерия Карпина.

— Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе. Вообще любую. Благодаря своему опыту, — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

Напомним, 55-летний Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года с небольшим перерывом.

В настоящий момент «Ростов» находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 20 зачетных баллов.

В ближайшем туре подопечные Карпина примут на своем поле «Пари НН». Игра между командами пройдет 30 ноября, начало — в 19:00 по мск.