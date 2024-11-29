Кудряшов рассказал, почему Джикия не уехал в Европу

Бывший футболист «Спартака» Фёдор Кудряшов высказался о несостоявшемся переезде экс-капитана «красно-белых» Георгия Джикии в Европу.

Напомним, до перехода Джикии в «Химки» было много слухов об интересе к игроку со стороны турецких клубов.

Кудряшов заявил, что ему поступали звонки из Турции, где он раньше играл, и спрашивали о Джикии.

— Знаю, что многие турецкие посредники пытались получить разрешение Георгия на ведение переговоров. Но они сами какие-то варианты загубили, запросив баснословные агентские, — цитирует Кудряшова «Чемпионат».

При этом экс-футболист отметил, что Джикия не просил больших сумм, он просто хотел уехать и играть, но из-за посредников это сделать не получилось.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел шесть матчей в составе «Химок» и не отметился голевыми действиями.