Объявлена дата выборов президента РФС

В пятницу исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил дату проведения внеочередной конференции. Она состоится в воскресенье, 2 февраля 2025 года. В повестку дня войдут выборы президента РФС и выборы исполкома РФС. Информацию о порядке и регламенте выборов пресс-служба РФС обещает предоставить позднее.

С февраля 2019 года пост президента Российского футбольного союза занимает Александр Дюков. В феврале 2021 года Дюков был переизбран на четыре года. Срок его полномочий в скором времени истекает.

Ранее появлялась информация о намерении Александра Дюкова баллотироваться на новый срок.