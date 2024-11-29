Семак высказался о состоянии Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об атакующем полузащитнике Максиме Глушенкове. У Семака спросили, может ли футболист выйти в стартовом составе и провести на поле 90 минут. В воскресенье питерцы проведут домашний матч против «Крыльев Советов» в рамках семнадцатого тура Премьер-лиги.

«Насчёт 90 минут посмотрим, надеюсь, что сможет – он уже втягивается. Конечно, достаточно рваный режим получился у него в осенней части сезона: травма, восстановление, травма… конечно, непросто возвращаться после такого, но он полон желания и сил», - цитирует Семака сайт «Зенита».

Семак отметил, что Глушенков соскучился по футболу и хочет играть.

В сезоне 2024/2025 Максим Глушенков провёл за «Зенит» 12 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт девять голов и один результативный пас на партнёра.