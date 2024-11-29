Полевые игроки на воротах: Тихонов не самый лучший

Поединок между футбольными клубами «Урал» и «Химки» вряд ли должен был стать запоминающимся. Но удаление голкипера подмосковного клуба Игоря Обухова на исходе встречи привело к тому, что место в рамке занял полевой игрок «Химок» Хетаг Хосонов. Спасти свои ворота хотя бы от одного из ударов серии послематчевых пенальти ему не удалось, да ещё и решающий удар «с точки» Хосонов пробил в штангу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самые известные случаи, когда полевым игрокам приходилось вставать в ворота.

Классический Тихонов

В современном футболе предусмотрено достаточно большое количество замен, поэтому в большинстве случаев после удаления голкипера всё же можно совершить перестановку. Во времена выступлений Пеле замены не проводились. Поэтому «король футбола» был внештатным голкипером «Сантоса». Пять раз Пеле защищал ворота родного клуба и однажды даже отбил пенальти.

Когда говорят о полевом в воротах, то зачастую вспоминается Андрей Тихонов и его прыжок в дальний угол ворот за мячом, который был пущен после розыгрыша штрафного удара в матче «Спартака» против «Сикельборга». Удаление Руслана Нигматуллина и желание сохранить победный результат, который выводил москвичей в следующий раунд Кубка УЕФА, заставили Тихонова встать в ворота после дубля датского клуба в первом тайме. Итог – легендарный момент, который остался в памяти болельщиков на всю жизнь.

Английское шоу

Английские команды всегда умели делать шоу. В 2014 году «Тоттенхэм» уверенно вёл в матче против греческого «Астераса» в рамках Лиги Европы 5:0. Кейну пришлось встать в ворота на последние три минуты поединка после удаления Уго Льориса, но сохранить их в неприкосновенности он не сумел, допустив досадную ошибку при приёме мяча после удара со штрафного.

Зачастую в ворота полевые игроки встают после удаления голкиперов и в связи с отсутствием замен. Но история Джона Терри – это история не только удачного результата «Челси», но и жуткой травмы двух голкиперов. Петр Чех выбыл из игры против «Рединга» на первой минуте, а запасной вратарь Карло Кудичини под занавес поединка покинул поле на носилках и в кислородной маске. Чех с тех пор стал играть в маске, а Терри в том матче сумел сохранить ворота «сухими». Оба вратаря не смогли продолжить встречу и в матче «Манчестер Юнайтед» против «Портсмута» в рамках четвертьфинала Кубка Англии сезона-2007/2008. Эдвин ван дер Сар не вышел на второй тайм по причине травмы, а Томаш Кушчак был удалён на 75-й минуте встречи. Рио Фердинанд в красивом прыжке угадал направление удара с пенальти, но всё же до мяча не достал. Этот гол так и остался единственным в матче.

Выше или ниже – неважно. Главное – отражать пенальти

Считается, что для голкипера важный показатель – это рост. Поэтому неудивительно, что в матче между мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией» более чем 20 лет назад место в воротах занял Ян Коллер, чей рост составляет 202 см. Грозному форварду, который успел к моменту удаления Йенса Леманна (65-я минута матча) забить один гол, пришлось сохранять свои ворота на протяжении 25 минут! И он справился с этим. Заодно и попал в символическую сборную тура как вратарь, по мнению одного из авторитетных немецких журналов.

Рост Дани Алвеса на 30 см ниже, чем у Коллера и составляет всего 172 см. Однако и он не пропустил в матче Кубка Франции против «Сошо», позволив «ПСЖ» пройти дальше. Стоит отметить, что бразилец отыграл в воротах менее минуты, и мяч ни разу за это время до него не дошёл. Видимо, Алвес берёг свои вратарские навыки для будущих побед. Не пригодились.

Нынешний технический директор болгарского «Лудогорца» Космин Моци всегда был достаточно средним игроком. Но вписал своё имя в историю футбола 27 августа 2014 года, когда занял место в воротах вместо удалённого на исходе дополнительного времени Владислава Стоянова. Моци забрал игровой снаряд после подачи углового, а затем стал героем серии послематчевых пенальти. Сначала он сам реализовал свой удар, а впоследствии двумя блестящими сейвами «втащил» свою команду в групповой этап Лиги чемпионов!

Самые известные случаи полевых игроков в воротах

Игрок Матч (сезон) Достижение Пеле Пять матчей в воротах Отразил один пенальти Андрей Тихонов «Спартак» – Силькеборг» 3:2 (1996/1997) Не пропустил Гарри Кейн «Тоттенхэм» – «Астерас» 5:1 (2014/2015) Пропустил один мяч Джон Терри «Челси» – «Рединг» 1:0 (2006/2007) Не пропустил Рио Фердинанд «Манчестер Юнайтед» – «Рединг» 0:1 (2007/2008) Пропустил один гол с пенальти Ян Коллер «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд 2:1 (2002/2003) Не пропустил Дани Алвес «ПСЖ» – «Сошо» 4:1 (2018/2019) Не пропустил Космин Моци «Лудогорец» – «Стяуа» 1:0 (6:5 по пенальти) (2014/2015) Отразил 2 удара в серии послематчевых пенальти

Константин ЛИЦИН