Оленев отреагировал на возможный уход с поста гендиректора «Химок»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился комментарием о возможном уходе из подмосковного коллектива.
Ранее сообщалось, что «Химки» затеяли перестройку административного штаба.
— У меня нет такой информации, — приводит слова Оленева «Чемпионат».
После 16 туров «Химки» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 13 зачетных баллов.
В следующем туре подопечные Франка Артиги проведут выездной поединок против «Локомотива». Игра между командами состоится 1 декабря. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.
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