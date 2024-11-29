Оленев отреагировал на возможный уход с поста гендиректора «Химок»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился комментарием о возможном уходе из подмосковного коллектива.

Ранее сообщалось, что «Химки» затеяли перестройку административного штаба.

— У меня нет такой информации, — приводит слова Оленева «Чемпионат».

После 16 туров «Химки» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 13 зачетных баллов.

В следующем туре подопечные Франка Артиги проведут выездной поединок против «Локомотива». Игра между командами состоится 1 декабря. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.