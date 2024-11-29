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Три футболиста «Зенита» не сыграют с «Крыльями Советов»

29 Ноября 2024 • 13:59 Комментировать

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет «Крылья Советов». Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак рассказал о потерях в преддверии матча.

«Из травмированных нам не сможет помочь Эракович. Сергей Волков и Миша Кержаков проходят реабилитацию, восстанавливаются, а все остальные готовы сыграть», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч «Зенита» и «Крыльев Советов» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 1 декабря. Начало противостояния запланировано в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ питерцы занимают первое место, а самарская команда идет 12-й.

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Евро-Футбол.Ру,
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