Медведев высказался о переходе Садулаева в «Зенит»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», дал комментарий насчет возможного трансфера хавбека грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева в следующее трансферное окно.

«Зенит» планирует выкупить Садулаева зимой? Не планируем», - передает слова Медведева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник провел 15 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

После 16 туров чемпионата страны «Зенит» набрал 39 баллов и занимает первое место в таблице. «Ахмат» (9) располагается на предпоследней позиции.