Алексей Попов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Рубин»

Экс-игрок казанского «Рубина» Алексей Попов высказал мнение о предстоящем поединке 17-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.
«Если плохая погода, то шансы 50 на 50, а если поле будет зелёное, то ЦСКА будет владеть преимуществом. Что касается счёта, будет что-то вроде 1:2, потому что у ЦСКА есть проблемы с реализацией», - передает слова Алексея Metaratings.ru.
Матч между ЦСКА между «Рубином» состоится в субботу, 30 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 16 туров Премьер-лиги хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости находятся на седьмой позиции.
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