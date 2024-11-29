Алексей Попов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Рубин»

«Если плохая погода, то шансы 50 на 50, а если поле будет зелёное, то ЦСКА будет владеть преимуществом. Что касается счёта, будет что-то вроде 1:2, потому что у ЦСКА есть проблемы с реализацией», - передает слова Алексея Metaratings.ru.