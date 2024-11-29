Дьяков - об интересе из Италии к Угальде: «Он в полном порядке, но, может, агенты хотят набить ему цену»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе к форварду «Спартака» Манфреду Угальде.

«Я его прошлый год парафинил очень прилично, и всё было по делу. В этом сезоне он раскрылся для меня! Если прошлый сезон трагедией был, то в этом - Угальде в полном порядке, феерит.

У нас любят сразу слухи пускать, когда футболист начинает забивать, что все его хотят. Но иностранцу проще уехать, чем нашему. Всё возможно, но может, его агенты набивают ему цену», - сказал Дьяков.

22-летний костариканец сыграл за «Спартак» в текущем сезоне 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. На данный момент он является лучшим бомбардиром РПЛ после 16 туров.

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