Смолов назвал имя лучшего нападающего РПЛ

Российский форвард «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением об одноклубнике – колумбийском нападающем Джоне Кордобе.

«У нас рабочие отношения с Кордобой. Мы друг друга уважаем, Джон сильный футболист. Сегодняшний «Краснодар» очень сильно зависит от Кордобы. Джон лучший нападающий в РПЛ», - приводит слова нападающего Metaratings.ru.

Напомним, что Кордоба выступает за краснодарский коллектив с лета 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Джон провел 12 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.

По итогам 16 туров Премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 очков и занимает второе место в таблице.