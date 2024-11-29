Игрок «Динамо»: «Насрать на Зарему Салихову»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв отреагировал на критические высказывания Заремы Салиховой в сторону «бело-голубых».

«Зареме не надо отвечать - она сама контент создает. Насрать на нее», - передает слова вратаря «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Зарема раскритиковала «Динамо» за поединок с медийным клубом «Амкал». Подопечные Марцела Лички потерпели поражение со счетом 2:3.

После 16 туров чемпионата России «бело-голубые» набрали 31 очко и занимают пятое место в таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.