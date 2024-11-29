В прессе появилась информация о том, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде интересен сразу четырём клубам из Английской премьер-лиги. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности – интереса к Угальде из АПЛ нет. По этой причине костариканец не будет выступать в чемпионате Англии.

Манфред Угальде после шестнадцати туров занимает первое место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. На счету форварда «Спартака» 12 голов. В прошлом туре Угальде оформил покер в дерби против «Локомотива» (5:2).

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Угальде в 9 миллионов евро.