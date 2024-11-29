В прессе появилась информация о том, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде интересен сразу четырём клубам из Английской премьер-лиги. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности – интереса к Угальде из АПЛ нет. По этой причине костариканец не будет выступать в чемпионате Англии.
Манфред Угальде после шестнадцати туров занимает первое место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. На счету форварда «Спартака» 12 голов. В прошлом туре Угальде оформил покер в дерби против «Локомотива» (5:2).
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Угальде в 9 миллионов евро.
В «Борнмуте», «Брайтоне», «Кристал Пэлас» и «Брентфорде» нападающие такого высокого уровня , что в РПЛ и близко нет .
Например ,
Франси́ско Эвани́лсон де Ли́ма Барбо́за — бразильский футболист, нападающий английского клуба «Борнмут» и сборной Бразилии.
Франси́ско Эвани́лсон де Ли́ма Барбо́за на ТМ имеет оценку 35,00 млн €
В РПЛ и близко таких нет !
Э́ван Джо Фе́ргюсон — ирландский футболист, нападающий английского клуба «Брайтон » и сборной Ирландии.
Э́дди Нке́тиа — английский футболист, нападающий клуба «Кристал Пэлас».
Йоа́н Висса́ — французский и конголезский футболист, полузащитник клуба «Брентфорд» и сборной ДР Конго.