В «Динамо» назвали цели на сезон

Дмитрий Гафин, являющийся председателем правления московского «Динамо», поведал о целях «бело-голубых» в текущем сезоне.
«Как оценю год? Пока ничего не оцениваю. У нас есть задача быть в тройке чемпионата, мы хотим дойти до трофея в кубке России. Поэтому движемся по своему пути», - передает слова руководителя Sport24.
По итогам 16 туров чемпионата России московская команда набрала 31 балл и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В ближайшем поединке Премьер-лиги подопечные Марцела Лички на выезде померяются силами с грозненским «Ахматом». Игра пройдет в понедельник, 2 декабря.
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