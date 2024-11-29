«Зенит» может подписать игрока сборной России – названо имя

Состав «Зенита» в обозримом будущем может пополнить футболист сборной России. Речь идёт об атакующем полузащитнике Лечи Садулаеве. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерский клуб общался с Садулаевым, когда тот находился в расположении национальной команды.

Действующий контракт Садулаева с «Ахматом» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Не исключено, что «Зенит» оформит летний трансфер игрока и оставит его в грозненской команде на правах аренды.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Лечи Садулаева в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что в ноябре Садулаев впервые забил гол за сборную России – он поразил ворота Брунея.