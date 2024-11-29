Кудряшов рассказал, с чем связан прогресс «Локомотива»

Бывший футболист московского «Спартака» Фёдор Кудряшов поделился мнением об успешном выступлении столичного «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Это умение Галактионова работать с молодёжью. Опыт у него есть. Радует, что у них наибольшее количество воспитанников, которые здорово себя проявляют. Видно, что коллектив сумел сплотиться», - передает слова Кудряшова «Чемпионат».
После 16 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 34 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от идущего вторым «Краснодара» на четыре очка.
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